Palermitano si finge operatore delle Poste e sottrae duemila euro ad una donna

Un palermitano è stato denunciato nelle Marche per truffa. L'uomo si era finto operatore di Poste Italiane e aveva riferito ad una donna residente di Falerone, in provincia di Fermo, che le avrebbe messo in sicurezza il conto corrente, riuscendo anche a far eseguire alla donna due bonifici da 2mila euro. Dopo è sparito.

La donna, capendo il raggiro, ha poi sporto denuncia ai carabinieri che, in poco tempo, sono risaliti all'autore della truffa e lo hanno denunciato: si tratta di un giovane palermitano. Si sta indagando per capire se l'uomo in passato abbia già utilizzato lo stesso modus operandi.

Soltanto poco tempo fa, sono state scoperte 24 persone residenti tra le province di Roma e Palermo che in 7 mesi avrebbero commesso diverse truffe. Per arrivare ai truffatori si è partiti da una truffa ai danni di un uomo di Omegna.

I consigli sono sempre gli stessi: diffidare da email e telefonate che chiedono l'invio di dati personali o di effettuare bonifici, contattare immediatamente l'ente da cui arrivano i messaggi, non inviare mai via email o messaggi i numeri delle carte di credito e non aprire i link sospetti.

