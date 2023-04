Santa Flavia, i carabinieri installano un braccialetto elettronico e scoprono un furto di energia

A Santa Flavia i carabinieri hanno arrestato un 41enne con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Mentre effettuavano l’installazione di un braccialetto elettronico nell’abitazione di un 22enne ai domiciliari, hanno notato come la corrente elettrica rimanesse attiva nonostante il contatore fosse stato staccato.

Insieme al personale tecnico dell’azienda E-Distribuzione, i Carabinieri hanno quindi accertato l’esistenza di un allaccio abusivo dell’appartamento alla rete pubblica, che sarebbe stato realizzato dal 41enne, padre convivente del giovane. Il Gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.

A Bagheria un arresto per droga

I carabinieri di Bagheria hanno arrestato un ventiduenne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella sua abitazione durante la perquisizione i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 23 grammi di cocaina, 32 di hashish e 66 di marijuana, oltre a quasi 600 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Per la sostanza stupefacente seguiranno le rituali analisi qualitative e quantitative a cura del competente laboratorio del comando provinciale di Palermo.

