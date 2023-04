Furto e vandali in azione nella scuola Michelangelo, in via Casalini, a Palermo. I ladri sono entrati forzando una finestra e hanno rovistato nelle classi. Poi hanno preso di mira i distributori di bevande e merendine svuotando le casse con i soldi. Le indagini sul furto sono condotte dalla polizia.

