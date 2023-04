Palermo, disagi al traffico ferroviario: sospesa la circolazione tra Piraineto e Punta Raisi

Disagi al traffico ferroviario questa mattina nel Palermitano, lungo la linea Palermo-Punta Raisi. Dalle 7,50 di oggi la circolazione è stata sospesa tra Piraineto e Punta Raisi per accertamenti sulla linea per un problema alla linea elettrica.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Intanto è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Carini e Punta Raisi ed è in in corso la riprogrammazione. Ovviamente si sono registrate cancellazioni e limitazioni al traffico. Le Ferrovie invitano l'utenza a consultare on line gli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati. Basta collegarsi al sito https://www.rfi.it/it/stazioni/pagine-stazioni/servizi-di-qualita/informazioni-al-pubblico/monitor-arrivi-partenze-live.html, in modo tale da consultare in tempo reale il monitor live arrivi e partenze.

