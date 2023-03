Termini, revocata misura cautelare all'ex comandante della polizia municipale

È stata revocata la misura cautelare del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione all’ex comandante della polizia municipale di Termini Imerese, Maurizio Scimeca. Il gip Gregorio Balsamo ha accolto le tesi esposte dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia svolto il 29 marzo in presenza dall’avvocato Gioacchino Genchi, che ha depositato una memoria difensiva per contestare le accuse al suo assistito.

Scimeca è indagato nell’inchiesta coordinata dalla pm Lorenza Turnaturi sulla gestione degli introiti delle soste a pagamento del Comune di Termini Imerese, gestita dalla cooperativa sociale Itaca. Avrebbe sottoscritto due note con le quali confermava la contabilizzazione delle somme incassate, riportando dati non corrispondenti al vero.

«Anche sulla base di quanto dichiarato dall’indagato nel corso dell’interrogatorio, le esigenze cautelari poste alla base dell’applicazione della misura medesima, a giudizio del decidente, sono venute meno - si legge nel provvedimento -, risulta che lo Scimeca ha fornito prova di essere stato collocato in pensione anticipata con decorrenza dall’1 luglio 2021 e che non risulta che il medesimo ricopra incarichi o svolga attività in favore della Cooperativa Itaca o di altri soggetti che siano attualmente o siano stati in passato incaricati di pubblico servizio».

Il gip ha condiviso le tesi difensive dall’avvocato Genchi: «In assoluta buona fede, Maurizio Scimeca ha avallato la proposta di determina dirigenziale predisposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal precedente dirigente, con la quale sono state accertate le somme riscosse e il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Itaca.

