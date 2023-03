Palermo, atti vandalici al centro Padre Nostro di don Puglisi

Atti vandalici ai locali in uso al Centro di Accoglienza Padre Nostro, dove sorgerà il poliambulatorio di prossimità a Brancaccio in via San Ciro in un bene confiscato alla mafia. È stata tagliata la tela che rappresenta ciò che sarà realizzato a Brancaccio, e disegnati graffiti volgari per terra.

«Mi stupisce sempre più l’indifferenza dei tanti abitanti di Brancaccio e in particolar modo di via San Ciro, che abitano di fronte ai locali in questione - dice il presidente del centro Padre Nostro Maurizio Artale - È chiaro che gli squarci nella tela aperti con un taglierino sono d’immediata esecuzione e, quindi, magari, non se ne sia accorto nessuno; ma i disegni a terra richiedono più tempo e applicazione, specialmente se realizzato da un ragazzino. Già nei mesi scorsi avevano rotto due paletti di ferro che delimitano l’area con una catena per posteggiare macchina e moto, e noi li abbiamo ripristinati. Quanto siamo lontani ancora da quel «Se ognuno fa qualcosa tanto si potrà fare» del Beato Giuseppe Puglisi di cui quest’anno ricorre il Trentennale del suo Martirio? Ripareremo la tela ma non cancelleremo il disegno, affinché rimanga da monito a chi quegli attributi raffigurati non li ha neanche per fare una telefonata anonima».

© Riproduzione riservata