Carini, il caso del certificato ai boss: assolti l'ex sindaco Agrusa e altri quattro

L’ex sindaco di Carini Giuseppe Agrusa è stato assolto, assieme ad altre quattro persone, dall’accusa di avere fatto rilasciare un certificato di agibilità di favore ai boss del paese, i Pipitone. Il tribunale ha accolto le tesi degli avvocati Salvino Pantuso, Michele De Stefani, Antonino Vallone, Carlo Emma, Giuseppe Giambanco.

Tutti scagionati, dunque, anche se l’agibilità venne poi revocata su ordine dell’Asp, che non ne ravvisò gli estremi. Un dirigente comunale fu però costretto al rientro in servizio per rilasciare quel documento. Gli altri imputati sono Rosaria Russo, Giuseppe Nicastri, Francesco e John Pipitone (avvocato Beppe Giambanco). I cinque rispondevano anche di ipotesi di falso nell’ambito di un concorso al Comune.

