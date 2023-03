Palermo, da via Oreto a viale Michelangelo: continue cataste di legna per i falò di San Giuseppe

Di giorno i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la Rap, che a Palermo gestisce la raccolta dei rifiuti, ripuliscono i litorali, le piazze e le strade dalle cataste di legna ammucchiate per essere date alle fiamme in vista della festa di San Giuseppe di domani, 19 marzo. Ma la notte gruppi di ragazzi e adulti accatastano vecchi mobili e legna, come accaduto in via Bergamo, a due passi da via Oreto, dove una decina di giovani ha raccolto le pedane lasciate fuori da un deposito e ha creato un’altra catasta da dare alle fiamme per la tradizionale «vampa».

Finita l’operazione, in piena notte, gli autori della bravata hanno intonato cori, svegliando i residenti prima che arrivassero le forze dell’ordine. Stamattina, intanto, c'è stato un falò in via Paladini, nei pressi di viale Michelangelo.

© Riproduzione riservata