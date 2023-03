Tamponamento a catena in viale Regione a Palermo, traffico paralizzato verso Trapani

Incidente a catena questo pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo, in direzione Trapani, all'altezza dell'ex Motel Agip. Un tamponamento senza gravi conseguenze per nessun automobilista e nessun occupante dei mezzi ma che ha paralizzato per ore il traffico in una delle strade più frequentate in città. Sul posto è arrivata la polizia municipale.

In viale Regione Siciliana si registrano sempre più spesso incidenti stradali, a volte anche mortali. Come quello che è avvenuto venerdì della scorsa settimana, quando una donna di 49 anni, Rosalia Osman, è stata investita da un'auto ed è morta mentre attraversava nei pressi dello svincolo di Bonagia.

Il 5 marzo scorso, sempre in viale Regione Siciliana, all'altezza della rotonda di via Oreto, in direzione Trapani, un'auto probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, ha sbandato e si è incastrata (in senso contrario al senso di marcia) su un guardrail.

