Rientrato l'allarme bomba all'aeroporto di Palermo, scalo operativo: solo tre voli dirottati

È stato riaperto al traffico l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino dopo l’allarme bomba scattato in seguito all’atterraggio del volo da Pisa. Era stato segnalato un ordigno tra i bagagli. Allarme rientrato dopo l’intervento degli artificieri. Sono stati dirottati solo tre voli su Catania.

L'allarme bomba in serata all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, dove su un volo atterrato da Pisa a Punta Raisi era stato lanciato l’allarme per una valigia sospetta.

L’aereo è stato evacuato. I 190 passeggeri più l’equipaggio sono tutti al sicuro.

L’intero spazio aereo di Punta Raisi era stato chiuso e tutti gli altri voli in arrivo, per motivi di sicurezza, erano stati dirottati in altri aeroporti siciliani.

Inevitabilmente, lo spazio aereo di Punta Raisi era stato chiuso e i voli in arrivo sono stati dirottati a Catania. In particolare, non sono potuti atterrare nel capoluogo siciliano i voli da Milano Linate, Firenze e da Budapest attesi tra le 20.30 e le 21.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri in servizio nello scalo. Sono stati dirottati tre voli all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

