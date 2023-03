Incendio a Carini, in fiamme una villetta: paura tra i residenti

Paura a Carini per un incendio divampato in mattinata in una villetta, in via Tramontana. Secondo quanto ricostruito dal personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, il rogo sarebbe difficile da domare a causa dei tantissimi oggetti presenti all'interno dell'abitazione, tanto che sono dovute intervenire più squadre di pompieri.

Nessuno sarebbe rimasto ferito e intossicato, e ancora non è chiaro perchè è divampato l'incendio, anche se tutto lascia presupporre che non si tratti di cause dolose ma accidentali. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti della zona dopo la fuoriuscita di fumo nero e denso dalla villetta.

