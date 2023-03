Palermo, corsa clandestina di cavalli in viale Regione Siciliana: partite le indagini

Brusco risveglio questa mattina all’alba per i residenti di viale Regione Siciliana dalla rotonda di via Oreto al Ponte Corleone. Alle 5.30, un po’ in anticipo rispetto al solito orario, è scattata l’ennesima corsa dei cavalli clandestina lungo l’asse principale del capoluogo che collega le autostrade per Catania e Trapani. La gara è partita con il solito codazzo di motorini che bloccano le auto e consentono ai due cavalli di sfidarsi per qualche chilometro. Un grande caos di motori strombazzanti e delle sirene delle volanti che hanno cercato di bloccare la corsa clandestina e fermare i driver a bordo dei calessi. Sono in corso indagini per cercare di individuare tutti gli organizzatori e i partecipanti.

