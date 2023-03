Palermo, 40 morti trovano pace: pronti i primi loculi «scatola»

A guardarli da lontano, sembrano armadi componibili con tanti grandi cassetti bianchi. In quei comparti, che non rivestiti però di legno ma di marmo di Carrara, da oggi prenderanno posto quaranta dei 1.124 defunti in attesa da mesi o anni nei depositi del cimitero dei Rotoli. Il caro estinto in «scatola», ristretto in un piccolo spazio che appare comunque reggia rispetto ai pavimenti sporcati dagli escrementi dei piccioni, come le loro fotografie ormai sbiadite dal sole e cancellate dalla polvere.

I familiari dovranno sborsare sempre il prezzo stimato all’arrivo per la tumulazione, circa 800 euro, visto che la nicchia nelle strutture prefabbricate messa su ricavando spazio dove si trovava nei viali Santa Maria e Santissima Trinità, è loculo a tutti gli effetti nel tariffario del camposanto.

Ne restano da innalzare altri 360 per finire l’opera che doveva essere completata in tutte le sue parti entro marzo.

