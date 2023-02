Palermo, gestiva un minimarket della droga in casa: un arresto alla Vucciria

La polizia ha tratto in arresto, in flagranza, un palermitano, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è maturato nell’ambito di servizi specifici volti a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo palermitano, presidiando nello specifico il noto quartiere Vucciria.

In tale contesto, gli agenti del Commissariato Centro hanno predisposto un’attenta e meticolosa attività di osservazione ed appostamento all’interno di uno stabile ubicato nel predetto quartiere al fine di verificarne una possibile attività di spaccio. Tale attività investigativa ha interessato non solo l’appartamento del sospettato ma anche altri immobili e magazzini di pertinenza, a lui comunque riconducibili.

Il blitz, condotto dalla Sezione Investigativa del Commissariato Centro con la collaborazione degli operatori della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha permesso di individuare all’interno dell’abitazione dell’uomo, indicata come luogo di un continuo via vai di persone dedite all’acquisto e consumo di sostanze stupefacenti, due sacchetti di sostanza verosimilmente cocaina dal peso complessivo di 41 grammi, 15 dosi avvolte in cellophane e due panetti contenenti anch’essi la stessa sostanza per un peso di 210 grammi e infine 7 dosi in cellophane di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish dal peso di 35 grammi. Inoltre nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Alla luce dei fatti emersi, l’uomo è stato tratto in arresto poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro. L’arresto del giovane è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata