Pasqua senza Giardino Inglese a Palermo, al via i lavori per il restyling: novità anche per giostre e bar

Il Giardino Inglese è prossimo alla chiusura per lavori. Entro Pasqua sia il parco Piersanti Mattarella che il parterre Falcone - Morvillo non dovrebbero essere più fruibili al pubblico perchè interessati dal progetto di restauro e recupero. Alla ditta aggiudicataria sono già stati consegnati i lavori da parte del Comune, tra pochi giorni verrà aperto il cantiere.

L'iter per il restyling

Per il restyling verranno spesi 2 milioni di euro dal fondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i lavori dureranno un anno. La Soprintendenza dei Beni culturali, all’inizio del 2022, ha dichiarato il giardino storico di interesse culturale e per questo il Comune di Palermo ha potuto concorrere. Il progetto è arrivato quarto nella graduatoria nazionale riservata ai giardini storici e 80 diverse ditte hanno partecipato all’Avviso comunale. Adesso i lavori sono stati assegnati e tra pochi giorni partirà il cantiere.

I lavori

Per quanto riguarda i lavori: sarà rimossa l’attuale pavimentazione con una drenante e in terra battutalungo i percorsi del giardino e nelle aree di sosta e si faranno interventi di arboricoltura per migliorare le singole specie arboree; sarà restaurato tutto il gruppo scultoreo e realizzato l’impianto di illuminazione ad alta efficienza energetica, interventi di pulitura e impermeabilizzazione della vasche. Sarà un giardino storico con una visione moderna: verrà istallato l’impianto wi-fi e di videosorveglianza con controllo da remoto. Attenzione anche alle persone con disabilità per le quali verrà attivata una piattaforma di servizi, saranno eliminate tutte le radici affioranti e ampliate le aiuole, mentre un percorso tattile consentirà alle persone con deficit visivo una maggiore autonomia per vivere l’area verde.

Le giostre e il bar

Novità anche per quanto riguarda la concessione dell'area ludica e ristorazione: quando il Giardino inglese riaprirà, sia l’area del bar che delle giostre saranno assegnate in base a un avviso pubblico cosa che fino ad ora non è mai avvenuta. "Questo intervento serve a ridare dignità, bellezza e fruibilità a una villa storica importante per la città come è il Giardino inglese. Abbiamo portato avanti l’iter burocratico in tempi rapidissimi e adesso i lavori possono partire per restituire ai palermitani un bene collettivo completamente riqualificato che sarà fruibile in tutta la sua bellezza e in totale sicurezza anche per le persone più fragili", dichiara Andrea Mineo, assessore comunale al Verde.

