Palermo, cede una parte del soffitto di ematologia oncologica: paura al Policlinico

Momenti di tensione stamane al reparto di ematologia oncologica del Policlinico di Palermo. Erano da poco arrivati i medici quando improvvisamente una parte del soffitto di uno dei cinque ambulatori, quello che cura i linfomi, che si trova a fianco la porta d'ingresso, è crollato. Per fortuna il medico che in quel momento era quasi dentro è riuscito a schivare i calcinacci e a lasciare la stanza.

Dopo un primo momento di tensione, per via della chiusura immediata dell'ambulatorio però i giovani medici in servizio, supportati dalle infermiere del reparto, non si sono persi d'animo ed hanno iniziato le visite all'interno di un'altra stanza messa a loro disposizione da altri colleghi, dando così la possibilità ai pazienti che era in lista per la chemio e per altre terapie di poterne usufruire in tempi rapidi. L'ambulatorio è stato chiuso in attesa dei rilievi dei tecnici per la successiva manutenzione.

