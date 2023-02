Il quinto morto dimenticato, nuovo dramma a Monreale

Avrebbe compiuto 56 anni a giugno, viveva da solo, senza un lavoro e con qualche problema cardiaco. Ieri mattina è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione, in un appartamento dello stabile che a Monreale tutti conoscono come il Palazzo Santino, nella centralissima via della Repubblica.

Sembra un altro dramma della solitudine, il quinto nel giro di nemmeno otto mesi, quello che si è consumato nella cittadina normanna. Un numero, alto, altissimo, se si tiene conto del breve arco di tempo, che rende il tutto ancora più triste.

A farne le spese Marcello Cottone, che da qualche giorno nessuno sentiva più. L’uomo non aveva parenti diretti, perché i genitori erano già morti, così come il fratello, colpito da un ictus qualche anno fa. È stata una cugina, proprio perché non lo sentiva da un po’, a dare l’allarme. La tragica scoperta nella tarda mattinata di ieri: sul posto i carabinieri della stazione di Monreale, i vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118, della quale, però, per ovvie ragioni, purtroppo non c’è stato bisogno.

Da luglio altri quattro casi

22 luglio 2022 Paola e Giuseppe Tofaro, 89 e 83 anni, fratello e sorella, abitanti in via Venero 91, nel Palazzo Italia, trovati in avanzato stato di decomposizione.

1 gennaio 2023 Giovanni Martorana, 54 anni, trovato morto in una stradina nei pressi della Circonvallazione; accanto a lui solo Simba, il suo meticcio di due anni con il quale viveva.

5 gennaio 2023 Gioacchino Intravaia, 78 anni, trovato da solo nel suo appartamento di via della Repubblica 75. Era morto da alcuni giorni.

Un servizio completo di Enzo Ganci sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE