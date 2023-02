Truffa online a Domodossola, denunciata coppia residente nel Palermitano

I carabinieri della stazione di Domodossola, hanno denunciato per truffa una coppia residente nel Palermitano. Vittima del raggiro un uomo che aveva messo in vendita su internet 4 cerchi d’auto, al prezzo di 320 euro. Lo scorso mese di luglio è stato contatto telefonicamente da una persona che si diceva interessato all’acquisto. Trovato l’accordo, l’acquirente ha proposto al venditore il pagamento attraverso un bonifico istantaneo su carta postepay.

La vittima si è così recata al primo sportello bancomat e ha iniziato a seguire le istruzioni telefoniche che l’acquirente gli dettava. In particolare, dopo aver inserito la propria tessera bancomat e i codici di accesso, seguiva le istruzioni che il suo interlocutore gli forniva, non accorgendosi che, in realtà stava facendo ricariche sulla carta del truffatore. Le ripetute operazioni non sono sfuggite alla dipendente dell’ufficio postale che ha avvertito il cliente della truffa in atto. A quel punto l’uomo si è recato dai carabinieri di Domodossola che attraverso i tabulati e i movimenti sul conto, sono riusciti a risalire ai beneficiari, identificati in una coppia residente a Palermo, che è riuscita a sottrarre al malcapitato oltre 2.500 euro. I due sono stati denunciati.

