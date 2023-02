Ancora incidenti a Palermo, due persone gravi in ospedale: 18enne in coma a Villa Sofia

Ancora incidenti a Palermo, con due persone ricoverate in gravi condizioni. Un diciottenne si è schiantato, la scorsa notte, in via Pecoraino, in un sinistro dove sarebbero coinvolte diverse auto.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato prima al Civico e poi in codice rosso a Villa Sofia, dove è ricoverato in coma farmacologico al trauma center: la prognosi è riservata. Indagini della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

In mattinata l'altro incidente, con una donna di 66 anni investita in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè mentre stava attraversando la strada. Trasportata al Policlinico è in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Stanno indagando gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

