Investita mentre attraversa la strada, grave una donna a Palermo

Nuovo incidente stradale a Palermo. Una donna è stata investita mentre attraversava la strada nella parte alta di corso Calatafimi, all’altezza dell’ospedale Ingrassia. La donna è stata colpita da un’auto. È stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civico in codice rosso.

Il traffico al momento è paralizzato. Sono in corso i rilievi della sezione infortunistica della polizia municipale.

Nei giorni scorsi, a Modena, è stata investita sulle strisce pedonali una ragazza di Catania, che è morta dopo 5 giorni di agonia. Si chiamava Daniela Agata Aiello, diciassettenne nata a Catania ma residente in Emilia. Era stata investita mentre attraversava la strada con una amica. Le due giovani erano state colpite da un suv, su un passaggio pedonale di viale Monte Kosica, a Modena, nella zona della stazione.

A fine gennaio, sempre a Palermo, una donna incinta di otto mesi è stata investita in via Divisi, una traversa di via Roma, da un automobilista, che poi è fuggito. La giovane signora, trentacinquenne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al Policlinico per accertamenti: per fortuna nessun danno per lei e il bambino in grembo.

