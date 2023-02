Tenta una rapina a Bagheria, arrestato: aveva ancora il passamontagna in testa

La polizia di Stato ha arrestato un giovane che ancora con il passamontagna era uscito da un esercizio commerciale in via Consolare a Bagheria dopo avere tentato una rapina.

Il giovane armato di coltello ha minacciato i dipendenti, ma non appena si è accorto che qualcuno stava chiamando il 112 è uscito dal negozio appena fuori è stato bloccato dai poliziotti e portato in carcere. Sono in corso indagini per accertare se il giovane sia responsabile di altri colpi messi a segno nel territorio di Bagheria.

