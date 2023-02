Palermo, scontro tra scooter in via Ernesto Basile: tre feriti

Ancora un incidente a Palermo. Dopo i sinistri e le tragedie dei giorni scorsi in viale Regione Siciliana, con la morte di Emanuele Grupposo, 50 anni, stavolta è via Ernesto Basile il teatro dello scontro, nella notte, fra due scooter, in direzione corso Tukory, all'altezza di via Pelligra.

Nell'impatto sono stati coinvolti un Piaggio Beverly e un Honda Sh. In sella al primo mezzo c'erano il conducente, un uomo di 32 anni, e una coetanea. Sull'altro invece un uomo di 37 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti e trasportati al Policlinico dal personale del 118, ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni e non c'è riserva sulla vita.

Gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e hanno iniziato le indagini per ricostruire la dinamica.

© Riproduzione riservata