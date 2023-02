Monreale, via ai saggi strutturali per realizzare la scuola materna di Pioppo

Sono partiti ieri mattina i saggi strutturali indispensabili per indire la gara per l’affidamento dei lavori della scuola materna di via Polizzi nella frazione di Pioppo a Monreale. A questi seguirà l’avvio del progetto di ristrutturazione grazie al finanziamento che ridarà alla frazione questa importante struttura con parco giochi annesso . La notizia è stata resa nota dal sindaco Alberto Arcidiacono che ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questa opera chiusa da diversi anni. Nei mesi scorsi era già arrivato il decreto definitivo di finanziamento. Per la definitiva risoluzione di una struttura importante per la comunità di Pioppo e luogo di aggregazione e di incontro per le famiglie. Il decreto interministeriale assegnava 1.042.000 euro al Comune di Monreale per iniziare i lavori che sono partiti stamane . “L’avvio dei lavori della scuola Polizzi - ha dichiarato l’assessore alla Pubblica istruzione Rosanna Giannetto - è motivo di orgoglio, soprattutto perché è relativa a un comparto decisivo come quello della scuola - per dare alle nuove generazioni spazi moderni e più adeguati alla loro crescita ”

