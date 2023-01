Discariche perenni a Palermo, la Rap pulisce ma i rifiuti rispuntano subito dopo

Regolare in questi giorni la raccolta dell’indifferenziato e dei carrellati contenenti plastica, vetro, carta e organico ma gli ingombranti continuano a rimanere in strada. Rap infatti non fa in tempo a ripulire le aree segnalate che dopo qualche ora le discariche tornano a formarsi di nuovo negli stessi luoghi.

Vi sono zone della città infatti ormai prese di mira come largo Villaura, angolo via Brigata Aosta, dove cumuli di ingombranti di ogni tipo vengono abbandonati durante la notte. Più volte vengono abbandonati materassi, poltrone e mobili. In questi giorni stazionano vecchie serrande per infissi sovrastate da una montagna di rifiuti di ogni tipo. Le telecamere, per i residenti e i commercianti, rimangono l’unico deterrente per combattere il fenomeno degli abbandoni.

Quando le discariche si fanno alte e raggiungono grandi dimensioni, le squadre di Rap intervengono con squadre speciali e mezzi pesanti come pale e ruspe e puliscono ma appena cala il buio, arrivano i soliti mezzi a scaricare montagne di ingombranti: elettrodomestici, materassi, resti di mobili, porte e infissi, anche davanti alle scuole, agli uffici e agli ospedali.

La Rap fa sapere che dall'1 al 28 gennaio sono stati rimossi 10.336 ingombranti in 548 strade. “Provvederemo a riprogrammare quanto prima un ulteriore intervento in largo Villaura – concludono dalla Rap - per liberarlo dagli ingombranti abbandonati ancora una volta”.

