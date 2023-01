Palermo, sequestrate 4 tonnellate di prodotti ittici provenienti dal Sudest asiatico

I militari della capitaneria di porto hanno sequestrato quattro tonnellate di pesce ed elevato multe per quasi 9 mila euro in negozi e ristoranti cinesi e giapponesi che utilizzavano prodotti ittici di provenienza dal Sudest asiatico. Il quantitativo più grosso è stato trovato in un esercizio commerciale il cui titolare è originario del Bangladesh: circa 3 tonnellate e mezzo. In un ristorante giapponese dove c’è il menù «All you can eat», sono stati trovati 75 chili d pesce non tracciati trovati nei congelatori.

I veterinari dell’Asp hanno ritenuto il prodotto non idoneo al consumo ed è stato distrutto. Anche per il ristorante è stata elevata una sanzione di 1.500 euro. Altri 100 chili sono stai sequestrati a due ambulanti che vendevano pesce spada, specie vietata in questo periodo. I due venditori sono stati multati per 2.600 e 3 mila euro.

