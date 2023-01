Palermo, mobilitazione per tenere in piedi la Missione di Biagio Conte

La mobilitazione spontanea a supporto della Missione speranza e carità di Biagio Conte, da poco scomparso lasciando un grande vuoto nel cuore dei palermitani, non si arresta. I missionari stanno provando in tutti i modi a tenere in piedi il sistema di accoglienza, che assiste ormai centinaia di persone. E gli appelli a contribuire, donando lenzuola, coperte, letti singoli, asciugamani e beni di prima necessità, continuano a correre veloci nelle chat private di Whatsapp, su Facebook e sugli altri canali social, mostrando solidarietà a una realtà che è stata e continua a essere un punto di riferimento per chi vive ai margini della città in condizioni economiche difficili.

Nel frattempo arriva notizia della riapertura, a partire dal 30 gennaio, del centro di accoglienza notturno Beato Padre Olallo. L’iniziativa è promossa dalla sezione locale Afmal (associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. Il centro, chiuso a marzo del 2020 per l’emergenza sanitaria, offrirà un posto letto a quindici senza tetto della città.

