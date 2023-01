Palermitano colpito da una bici lanciata, il sindaco di Torino: «Chi ha visto qualcosa parli»

Ieri tante preghiere a Palermo, oggi l'appello del sindaco di Torino. Sono ore di ansia per Mauro Glorioso, lo studente di medicina palermitano ricoverato in gravi condizioni da sabato notte al centro traumatologico del capoluogo piemontese. Il giovane era in compagnia di alcuni colleghi universitari, davanti a un locale nella zona dei Murazzi, quando qualcuno dalla terrazza ha lanciato una bici elettrica che lo ha colpito e ferito gravemente.

Oggi il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha lanciato un appello: «Dobbiamo dare una mano tutti alle indagini svolte dai carabinieri del Nucleo provinciale di Torino - il suo messaggio diffuso sui social -, quindi il mio appello è a tutte le ragazze e i ragazzi che quella sera erano lì che hanno visto qualcosa: rivolgetevi alla stazione dei carabinieri più vicina o chiamate il 112 senza alcun timore. Diamo una mano - ribadisce - perché le indagini possano essere veloci e si possa identificare con grande chiarezza chi sono i responsabili. Grazie per la collaborazione».

Chi ha lanciato la bici dalla terrazza è poi fuggito. Come il sindaco, anche gli amici di Mauro hanno chiesto attraverso i social a chiunque abbia visto qualcosa di dare una mano alle indagini.

Ieri, intanto nella chiesa della missione Speranza e carità di Biagio Conte in via Decollati a Palermo si è svolto un momento di preghiera per il giovane palermitano.

