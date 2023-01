Palermo, Baiardo: «Ho visto la copia dell'agenda rossa di Borsellino»

«Il passaggio di mano dell’agenda rossa l’ho visto nel ‘92-93. Ho visto dei fogli che la riproducevano. Io dico che Graviano non era lì come dicono i pentiti a proposito dell’omicidio di Borsellino. Graviano ha 12 ergastoli, non devo difenderlo per fargliene togliere uno». Così Salvatore Baiardo a Non è l’Arena.

E rivolto al conduttore Massimo Giletti: «Lei sta rischiando parecchio, a 360 gradi, fa del buon giornalismo ma sta rischiando, e non solo a livello di mafia».

