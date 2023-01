Il terrore blocca un cane in mezzo all'autostrada, alcuni lo portano via delicatamente: auto ferme

Disagi all'altezza dello svincolo di Villabate sulla Palermo-Catania per la presenza di un cane in mezzo alla carreggiata, in direzione del capoluogo siciliano. Il traffico della A19 per alcuni minuti è stato fortemente rallentato in modo che l'animale, rimasto fermo immobile per lo spavento, fosse portato via delicatamente da alcuni automobilisti. Intervenuto anche il personale Anas.

Ieri due anziani sono stati investiti a Palermo, ed entrambi nella zona di viale Michelangelo. Il primo incidente, il più grave, è avvenuto in via Centorbe, nel quartiere Cep, dove un 83enne è stato travolto da uno scooter Piaggio Beverly 150 guidato da un trentenne, mentre attraversava la strada a pochi passi da casa.

L'uomo è stato trasportato subito col 118 in codice rosso a Villa Sofia, dove è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione. Ha subìto gravi lesioni addominali e la prognosi è riservata. Ferito ma lieve, il giovane alla guida dello scooter: finito sull’asfalto ha riportato qualche escoriazione.

Altro incidente, sempre in via Michelangelo, nel tratto tra via Baida e via Bernini, ha visto coinvolto un 79enne, travolto mentre era sulle strisce pedonali. L'autista si è subito fermata per prestare soccorso all'anziano, che è stato poi trasportato in ospedale, dove è stata riscontrata una frattura del piatto tibiale e qualche escoriazione dovuta alla caduta. In entrambi i casi indaga la polizia municipale.

© Riproduzione riservata