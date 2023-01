«Custodire l'eredità di Biagio Conte»: iniziative e donazioni dall'Ottava circoscrizione

Un'eredità da non disperdere, un insegnamento da tramandare. Ma c'è anche una Missione da tenere in vita. Palermo piange ancora per la scomparsa di Biagio Conte e mette in campo le prime iniziative per difendere quel che il missionario laico ha costruito negli anni.

Oltre al progetto messo in campo da Amg Energia, partecipata del Comune, che realizzerà un intervento di riqualificazione energetica per la sede della comunità femminile della Missione speranza e carità di via Garibaldi, e all'intesa tra Regione ed Enel per azzerare i debiti relativi alle forniture di energia elettrica, spunta ora un documento approvato all'unanimità dal consiglio dell’Ottava circoscrizione del Comune nella seduta del 20 gennaio. Si tratta di un impegno ad avviare iniziative in memoria di fratel Biagio, promuovendo donazioni in favore della comunità del missionario laico.

In sostanza si lancia un invito a effettuare versamenti sul conto corrente della Missione (Iban: IT93D 0200804694 000 300 338 107 con la causale «Ottava circoscrizione per fratel Biagio»). Il presidente Marcello Longo e i consiglieri si impegnano «ad essere i primi sostenitori/aderenti dell’iniziativa, promuovendo ulteriori attività volte a far conoscere la Missione fondata da fratel Biagio e organizzando eventi, con cadenza annuale, in occasione della ricorrenza della sua morte, al fine di devolvere il ricavato in favore della Missione speranza e carità onlus».

In una nota, inoltre, il consiglio dell’Ottava circoscrizione fa sapere che il documento approvato è «un immediato e concreto riscontro agli autorevoli inviti rivolti a vario titolo, tra gli altri da papa Francesco, dal presidente della Repubblica e dal sindaco di Palermo, a custodire e sostenere con senso di responsabilità la straordinaria eredità lasciata e affidata a ciascuno di noi da Biagio Conte».

© Riproduzione riservata