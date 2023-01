Palermo, bruciata un'auto allo Zen: potrebbe essere quella della rapina a Villabate

Una Fiat 500 che era stata rubata qualche giorno fa ad una donna di 55 anni è stata incendiata in via Agesia di Siracusa, nel quartiere Zen 2 di Palermo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme.

L’auto rubata è stata presumibilmente data alle fiamme per cancellare ogni possibile traccia lasciata. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di capire a cosa possa essere servita l’auto a chi l’ha rubata. Tra le ipotesi quella che l’auto sia stata utilizzata da una banda di rapinatori che ieri hanno preso di mira una banca a Villabate e che sono fuggiti come hanno raccontato alcuni testimoni a bordo di una Fiat 500.

