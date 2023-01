Palermo, precipita dalla finestra di un ufficio e muore: choc in via Ruggero Settimo

Un uomo, questa mattina, intorno alle 7, è precipitato dal terzo piano della sede di Unicredit in via Ruggero Settimo, angolo via Mariano Stabile. La vittima lavorava per una ditta che ha in appalto da Unicredit da almeno 25 anni la manutenzione di tutta la parte elettrica, compreso pc e condizionatori. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è caduto al suolo ed è morto sul colpo.

Sul posto sono giunte due ambulanze e due auto della polizia. I dipendenti di Unicredit lo conoscevano e alcuni erano scossi e in lacrime. Gli agenti della scientifica stanno effettuando i rilievi hanno effettuato tutti i rilievi del caso e c'è da capire la dinamica della caduta, se si sia trattato di un incidente sul lavoro, di un malore o di altro.

© Riproduzione riservata