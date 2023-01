Palermo, inciampa su un monopattino parcheggiato in strada e cade: paura e proteste

Una donna è inciampata ieri sera su un monopattino in via Ruggero Settimo, a Palermo, cadendo e sbattendo la testa sul marciapiede. Medicata sul posto, non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale, ma la paura (e la rabbia) è stata tanta.

La denuncia è arrivata su Facebook, dall'associazione comitati civici Palermo: "Questo è quello che è successo nella zona pedonale di via Ruggiero Settimo, davanti ai magazzini Zara. Il monopattino era "parcheggiato" al centro del marciapiede ma ovviamente tra la folla non si vedeva. La signora se l’è ritrovato davanti ed è caduta a faccia in giù, battendo la testa sulle basole - si legge nel messaggio -. Il mancato rispetto delle regole, in assenza totale di controlli, sta rendendo veramente difficile la vita ai pedoni che, oltre a dovere scansare le innumerevoli buche su asfalto e marciapiedi, devono cercare di sopravvivere anche ai mezzi cosiddetti "green", utilizzati in modo selvaggio da molti utenti".

Tanti i commenti sui social. "I problemi non derivano dai monopattini, ma chi li usa in questo modo", dice un utente. Qualcun altro invece se la prende con la mancanza di controlli e sulla poca severità nelle multe.

