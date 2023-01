L'autostrada Palermo-Catania chiude per lavori: ecco dove, quando e i percorsi alternativi

Chiusa l'autostrada A19 per permettere l'esecuzione di alcuni improcrastinabili lavori. Si tratta di stop notturni e momentanei previsti per la prossima settimana.

Per consentire l’esecuzione di lavori agli impianti tecnologici lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, si darà, infatti, corso a chiusure notturne in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo. Nelle notti comprese tra lunedì 9 e mercoledì 11 gennaio, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Villabate e Bagheria. Nelle notti comprese tra mercoledì 11 e venerdì 13, invece, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. In entrambi i casi, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Sul fronte autostrade, c'è da segnalare che sulla A20, relativamente alla chiusura della galleria Telegrafo, in provincia di Messina, l’uscita di Villafranca è adesso aperta alle auto in senso inverso, cioè in entrata. Da Villafranca, all’incrocio con la strada statale 113, si può imboccare in salita la bretella di uscita che al momento è “vuota”, vista la chiusura del tratto autostradale tra Giostra e Villafranca. Una volta arrivati in autostrada, si deve fare una mini inversione per proseguire in direzione Palermo. Il provvedimento è valido solo per le auto.

Resta il problema per Messina Nord, e per questo bisognerà attendere la riapertura della galleria Telegrafo (chiusa dal 24 dicembre a causa di un incendio), prevista per il 12 gennaio.

