Si stacca l’intonaco dal viadotto sulla Palermo-Agrigento, sfiorate le auto in transito

Pezzi d’intonaco di un viadotto, bretella in ingresso e in uscita dell’autostrada A19, sono caduti sulla statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza di Villabate, nel Palermitano, sfiorando le auto in transito. E’ accaduto ieri sera. Sono stati gli stessi automobilisti a telefonare ai vigili del fuoco. I calcinacci sono caduti da un’altezza di cinque metri. Fortunatamente nessuna auto è stata colpita.

I vigili del fuoco sono intervenuti. Hanno rimosso i pezzi che rischiavano di finire sulle auto in transito, mettendo tutto in sicurezza. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e anche tecnici e operai Anas per stabilire gli intervenenti necessari per mettere in sicurezza il viadotto.

