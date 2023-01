Palermo, la dea bendata torna in una tabaccheria di Sferracavallo: vinti 20 mila euro

Vinti ventimila euro nella tabaccheria Rosalia Enea di Sferracavallo. Una vincita più che fortunata quella realizzata nello storico tabacchi di via Torretta 76, considerando che si tratta del Super Natale, gioco collegato ai ticket del Superenalotto, che conta solo 600 premi in tutta Italia.

Il Super Natale, infatti, è un gioco aggiuntivo alla più famosa estrazione italiana: chi, infatti, acquista una giocata del Superenalotto valida per il Super Natale ha la possibilità di partecipare all’estrazione - divisa in tre tranche nell’ultima settimana dell’anno, il 27,29 e 31 dicembre - dei codici collegati alla propria schedina. Per ogni estrazione sono disponibili duecento premi.

E proprio l’ultimo dell’anno la dea bendata ha deciso di baciare la borgata marinara, consegnando una bella somma al fortunato vincitore. Nulla di strano, però, per gli attuali gestori del tabacchi: «In questa storica ricevitoria tabacchi abbiamo assistito ad altre vincite - raccontano Salvo e Francesco Gatto, figli della titolare Rosalia Enea -, già nel 2009 sono stati vinti due milioni di euro. È un punto molto frequentato e molti vengono a giocare da noi - proseguono - tanto che quest’anno siamo stati premiati al concorso My challenge da Lottomatica per i grandi numeri di di gratta e vinci venduti. Ad essere premiate erano soltanto 40 tabaccheria in tutto il Paese, noi eravamo fra queste».

Insomma, sembra proprio che la tabaccheria sul lungo mare di Sferracavallo sia un vero e proprio amuleto porta fortuna: «Nella sua storia di oltre cinquant’anni ha visto molte vincite - ricordano i due fratelli -. Noi la abbiamo in gestione da circa 3 anni e abbiamo potuto constatare che effettivamente la fortuna spesso gira». La più recente risale a questa estate: «Nel mese di agosto sono stati vinti altri 20 mila euro con il 10 e lotto: il fortunato vincitore aveva indovinato nove numeri su dieci».

