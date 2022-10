Vincita al Superenalotto da 135mila a Palermo, il racconto della titolare della ricevitoria

"La prima vincita così alta, per noi una grande emozione". Così Annalisa Mannino, titolare della tabaccheria di piazza Leone a Palermo, racconta l'estrazione vincente che ha portato un suo fortunato cliente a vincere 135 mila euro al Superenalotto.

Non è il jackpot ma di certo la vincita di Palermo è una delle più consistente negli ultimi mesi in Sicilia. L'ultima risale al concorso del 22 settembre quando a Cefalù è stato centrato un «5» del valore di 65.432,89 euro.

Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 286,5 milioni di euro, record nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm), mentre in Sicilia il «6» manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni euro a Caltanissetta.

Una rivendita che gestisce da due anni: "Non ho idea di chi possa essere il vincitore o la vincitrice. Abbiamo soltanto potuto appurare dal terminale che qualcuno aveva vinto giocando qui da noi. Di certo c'è soltanto che non è un sistema ma una schedina singola, personale".

Ma è impossibile sapere chi possa aver vinto: "La nostra è una zona molto di passaggio, potrebbe essere chiunque" conclude Mannino.

