Palermo, clochard investito dal tram in via Leonardo da Vinci: grave in ospedale

Drammatico incidente in via Leonardo da Vinci, a Palermo. Un clochard, secondo cause ancora tutte da ricostruire, è stato investito da un tram della linea 2. Le condizioni dell'uomo (S.S. le iniziali) sono considerate molto gravi: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, e la prognosi è riservata, dai primi accertamenti si parla di situazione serissima.

Dai primi rilievi del personale dell'infortunistica della polizia municipale, l'uomo avrebbe scavalcato le barriera, all'altezza di via Casalini, intorno alle 16, venendo centrato dal mezzo, con l'autista che non ha avrebbe il tempo per fare nessun tipo di manovra per cercare di evitare l'uomo. Accertamenti in questo senso sono in corso.

