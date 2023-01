Incidente allo svincolo di Capaci, sette veicoli coinvolti: almeno 3 feriti e disagi al traffico

Incidente e grossi disagi al traffico per un tamponamento a catena sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Capaci, in direzione del capoluogo siciliano. Sarebbero ben sette le auto coinvolte nel sinistro, con almeno tre feriti, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, che insieme al personale del 118 è intervenuta sul luogo dell'incidente. Il traffico nel tratto sulla A29 è fortemente rallentato, così come la circolazione sulla parallela statale 113, così come spesso avviene in questi casi.

Si tratta del secondo incidente oggi, quasi nello stesso punto e sempre in direzione Palermo. Questa mattina, intorno alle 4.30, due auto si erano scontrate. In una delle due vetture c'era un’intera famiglia con due bambini piccoli. Anche qui sono intervenute diverse ambulanze ed i vigili del fuoco. Solo feriti lievi e tanta paura .

A Santa Flavia, sempre oggi, un’auto è finita fuori strada ed è piombata dentro una pizzeria. È accaduto intorno alle 4, il locale era chiuso a quell'ora. La vettura a velocità elevata ha demolito parte del muro dell’esercizio commerciale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Il conducente è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale. Si trattava di un Suv monovolume che percorreva la strada statale 113: subito dopo il passaggio a livello per Santa Flavia è finito fuori strada ed ha sventrato il muro della pizzeria Ramses.

