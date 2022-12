Palermo, scoperto mentre vende droga a Ballarò: arrestato. In casa aveva una pistola

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno tratto in arresto un uomo in flagranza di reato e sequestrato una pistola calibro «steyr 9mm» e 93 cartucce, oltre a 18 dosi di crack, cocaina e hashish. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego lo avevano notato mentre cedeva stupefacente in una via del quartiere Ballarò. Dalla perquisizione personale è venuta una dose di crack e una di hashish. Durante la preliminare attività di osservazione i finanzieri erano però riusciti a individuare anche il luogo in cui c'erano ulteriori quantitativi di droga: c'erano 10 dosi di tipo crack per un totale di 1,3 grammi, 1 grammo di cocaina e 5 dosi di hashish, per un totale di 5 grammi.

A casa, dentro una valigetta nascosta in una camera, aveva una pistola. L’uomo, privo di porto d’armi, è stato arrestato per la detenzione illegale dell’arma e delle munizioni e per spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ne ha dispoto la reclusione al Pagliarelli. La convivente giunta sul posto è stata invece denunciata per la detenzione dell’arma e delle cartucce presso l’abitazione nella sua disponibilità. Sulla pistola verranno effettuati gli accertamenti al fine di verificarne la provenienza ed eventuali precedenti utilizzi.

