Incidente sulla strada provinciale che collega Partinico a Montelepre: grave un 29enne

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6,30, sulla strada provinciale, all'altezza del km 20, tra Partinico e Montelepre. La vettura era condotta da un 29enne che è rimasto ferito. L'uomo, che si trovava al volante di una Lancia Y, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un muretto di recinzione di alcune villette.

Sul posto è giunta un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'automobilista è stato soccorso dai sanitari che hanno prestato le prime cure e, in considerazione della gravità delle ferite, è stato poi trasportato in ospedale. L'auto, il cui airbag si è aperto, ha la parte anteriore distrutta. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incidente.

