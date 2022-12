Palermo, rubano un'auto e si schiantano contro un palo: due uomini in fuga

Altra carambola sulle strade di Palermo, dopo quella di ieri in via Basile. Stavolta l'incidente è avvenuto in via Galletti, nella zona di via Messina Marine. Un'auto è finita contro un palo della luce e nell'urto sono state coinvolte altre due vetture, che erano parcheggiate a pochi metri di distanza e sono state danneggiate dall'urto. L'auto che ha provocato l'incidente sarebbe stata rubata, con a bordo due persone, che poi sono fuggite.

Indagini da parte della polizia municipale. Nella zona disagi al traffico, anche perchè via Galletti è una strada frequentata, uno degli "snodi" della zona".

Altro incidente ieri in via Ernesto Basile, a Palermo, in direzione città. Coinvolte tre auto, con due persone in ospedale, rispettivamente al Civico e al Policlinico.

Secondo l'infortunistica della polizia municipale, che è intervenuta in via Basile (all'altezza della cittadella universitaria), il sinistro sarebbe dovuto ad un'incomprensione tra due dei tre autisti coinvolti, che ha portato ad una carambola che poteva avere conseguenze ben più serie. Una Fiat Seicento è finita anche contro un albero, distruggendosi.

Oltre al personale del 118 e a quello della polizia municipale, in via Basile è arrivata anche la ditta Interventa, che ha messo la segnaletica e contribuito a deviare il traffico.

