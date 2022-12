Palermo si accende per il Natale, due abeti di 13 metri in piazza Politeama e in via Amari

La città s'accende per la festa. Fra oggi e domani scintilleranno le zone del centro e brilleranno gli alberi che saranno installati alle estremità, si può dire, di via Emerico Amari. Uno in piazza Castelnuovo e l’altro di fronte all’ingresso della Camera di commercio.

Fino a ieri sera complesso e laborioso smontaggio del villaggio Coldiretti che ha invaso tutta piazza Politeama e dintorni. Ma gli organizzatori hanno rispettato le priorità chieste dall’amministrazione: liberare per prima cosa l’area che deve ospitare l’albero di Natale, un abete di 13 metri, che secondo i programmi e le rassicurazioni sarà montato stanotte e oggi pomeriggio verrà acceso dal sindaco. Attorno sarà ricostruito un boschetto.

Albero gemello, stessa altezza e stessa varietà, sarà piazzato in via Emerico Amari, di fronte al porto, dove ci sarà un info point di Impresa digitale. Infatti l’allestimento di entrambe le postazioni natalizie è a cura della Camera di commercio che attinge per 80 mila euro a un fondo nazionale di Unioncamere per la promozione delle imprese. Il presidente di Camera di commercio, Alessandro Albanese, ha prima di destinare le somme, ascoltato i desiderata delle associazioni che da parte loro hanno appunto voluto dare luce al Natale per «illuminare la ripresa».

