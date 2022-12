Irruzione al Comune di Scillato: danneggiate le porte, aperta la cassaforte

Irruzione, nella notte, negli uffici del Comune di Scillato. Qualcuno ha aperto gli uffici e danneggiato porte e suppellettili. Hanno anche aperto una cassaforte. Ma da un primo sopralluogo effettuato dai carabinieri e dalla scientifica sembra che non siano stati portati via né documenti, né materiale di cancelleria. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cefalù che indagano sull'episodio. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del Comune e della zona per cercare di individuare quelli che in questa prima fase sembrano solo dei vandali.

