Incidente a Palermo: scontro auto-moto, un ferito ricoverato al Policlinico

Incidente tra un'auto e una moto nella tarda serata di ieri a Palermo, in via Malaspina, angolo via Bernabei. Un motociclista, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Renault Clio, ha perso il controllo della Yamaha z600 su cui viaggiava, ed è finito a terra.

Immediati i soccorsi con un'ambulanza che si è recata sul luogo dell'incidente. I sanitari hanno soccorso il motociclista che è stato trasferito al Policlinico di Palermo.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Nella notte tra sabato e domenica, un ennesimo incidente si era verificato in città: un uomo di 45 anni era rimasto ferito dopo uno schianto nella circonvallazione, all'altezza della rotonda di viale Lazio, in direzione Catania. La vittima era stata soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata a Villa Sofia, in codice rosso.

