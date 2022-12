Donne musulmane e altri migranti, prospettive e testimonianze: convegno a Palermo

«Le donne musulmane e gli altri migranti. Realtà, prospettive e testimonianze». È il tema del convegno-dibattito, organizzato dalle associazioni «Prima gli ultimi. Nessuno è straniero», «Le donne musulmane Fatima» e «Di Sana Pianta», che si terrà oggi, giovedì 1 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 16, nell’auditorium dell’Istituto Gonzaga in via Piersanti Mattarella n. 38/42 a Palermo.

Con questa iniziativa si vuole mettere in evidenza la condizione delle donne musulmane e di tutti gli altri migranti a Palermo. E proporre alcune possibili soluzioni per risolvere i problemi che incontrano per la loro integrazione nella nostra città e nel Paese.

Nel corso dei lavori sarà proiettato un docufilm del giornalista Rino Canzoneri, con regia di Rosario Neri, prodotto dalle tre associazioni citate, che riporta storie di migranti e delle persone che li hanno accolti. Il filmato presenta anche situazioni che non riescono a trovare soluzione a causa di ingiustificate discriminazioni.

«Sarà un pomeriggio - si legge nel comunicato di presentazione dell’iniziativa - che ci porterà dentro uno dei fenomeni più complessi e drammatici del nostro tempo, quello delle migrazioni. Per scoprire tanta indifferenza nei confronti da chi scappa da guerre e povertà, ma anche tanta umanità e solidarietà che non fa notizia e né rumore, ma che fa tantissimo bene ai soggetti più fragili della nostra società».

Saranno presenti le autorità istituzionali preposte ad occuparsi di questa realtà. A tutti verrà chiesto di intervenire, soprattutto per dire cosa stanno facendo per affrontare il fenomeno migratorio con le relative problematiche connesse. Interverrà con un proprio contributo da Bruxelles anche l’eurodeputato Pietro Bartolo.

Nello stesso locale dove si terrà il convegno, saranno esposte alcune foto delle donne musulmane in vari momenti della propria vita.

