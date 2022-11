Palermo, incidente sul lavoro in via Libertà: operaio cade da un'impalcatura e muore

Incidente sul lavoro in via Libertà 82, a Palermo. Un operaio specializzato, impegnato nella ristrutturazione di un appartamento al terzo piano, è morto attorno alle 13,25. Pare sia caduto dall'impalcatura in ferro, montata dentro l'appartamento, ed abbia sbattuto la testa.

I poliziotti del commissariato Libertà, avvertiti da una telefonata, sono arrivati subito e hanno trovato l'uomo, Michele Pisciotta, a terra.

Intorno alle 15,15 è arrivato il medico legale per gli accertamenti preliminari. Davanti all'edificio dove lavorava Pisciotta sono arrivati i familiari - la moglie, il figlio, il cognato e altri parenti - avvertiti dell'incidente.

