Maltempo, a Bagheria cadono due grossi alberi: danneggiata un'auto

Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore nel Palermitano sta provocando diversi danni. Nella notte, a Bagheria, due grossi alberi sono caduti a causa del forte vento.

Uno si è staccato dal terreno in via via Luigi Giorgio Capitani, a Bagheria. Fortunatamente in quel momento non passavano mezzi e persone a piedi. Da un albero in via Marco Polo ad Aspra è invece caduto un grosso ramo che p finito su un'auto provocando danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili de fuoco e la pronta reperibilità comunale. L’intervento di messa in sicurezza in via Capitani si è concluso nelle prime ore della domenica. Successivamente gli agenti e gli operai si sono spostati ad Aspra.

L’amministrazione comunale ha avvisato la popolazione di stare attenti nelle zone esposte alle forti raffiche e seguire i consigli della Protezione civile.

