Palermo, è morto Giuseppe Mazzara: per 13 anni massaggiatore dei Rangers e noto bassista

È morto Giuseppe Mazzara, per 13 anni massaggiatore della squadra di calcio Rangers e noto bassista. Aveva 59 anni e da alcuni mesi era malato. Era conosciuto nell'ambiente musicale palermitano per i concerti in diversi locali.

"Non abbiamo semplicemente perso un massaggiatore ma un uomo buono, sincero, onesto e umile, un fratello al quale tutti quanti volevano bene, sempre pronto ad incitare la squadra in qualsiasi momento ce ne fosse bisogno", sta scritto in un post sul profilo Facebook della società calcistica.

I Rangers ricorderanno Mazzara nella partita di domani in programma alle 14.30 contro il Prato Verde Misilmeri, valida per il campionato di Terza categoria, indosseranno il lutto al braccio e osserveranno un minuto di raccoglimento,

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Oggi se ne va un amico, un fratello, un buon papà, una splendida ed educatissima persona. Giuseppe Mazzara, grande bassista, grazie delle giornate belle giornate di allegria che ci hai fatto passare, le foto parlano da sole. A nome mio e di mia moglie, il nostro gruppo 'Le ombre notturne' di cui hai fatto parte anche tu, ci mancherai fratello, fai un buon viaggio", scrive Tonino Filizzola che su Facebook. "Ricordo ancora quante risate, quante notti e pomeriggi in sala prove R.I.P amico", scrive Aleandro Marino.

© Riproduzione riservata