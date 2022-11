Morto Sergio Spatola, tatuatore di Palermo

Lutto nel mondo dei tatuatori palermitani. È morto Sergio Spatola, conosciuto da tantissimi palermitani che in passato hanno scelto proprio Spatola per effettuare il loro primo tatuaggio. Sconvolti, per la morte improvvisa, quanti lo conoscevano. Il suo sorriso e la sua allegria contagiosi erano i suoi tratti caratteristici, sempre pronto a dispensare consigli su cosa tatuare.

Diffusa la notizia della morte, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo. «Ciao Sergio Spatola. Ti voglio ricordare così. T.v.b. fai buon viaggio mi dispiace tanto. Quanti bei ricordi», scrive l'account Lavaggio Più. «Sergio se solo mi avessi ascoltato quel giorno, amicone mio, ti porterò x sempre nel mio cuore e nei tuoi tatuaggi indelebili», ha scritto Loredana Andriolo.

C'è chi lo ricorda con foto che ritraggono Spatola a lavoro e chi torna indietro con la memoria pensando alla prima volta che si è recato dall'uomo per un tatuaggio. «Condoglianze a te e famiglia, mi aveva fatto il mio primo tatuaggio», ricordano in molti.

